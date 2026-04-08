Devler Ligi'nde tarihi rekor: En çok gol bu hafta atıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 2. haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 78 gol kaydedildi. Bu sonuçla turnuva tarihinde bir haftada atılan en yüksek gol sayısı rekoru kırıldı.