Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
19:00, 08/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Göztepe - Galatasaray canlı
Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe evinde lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Göztepe - Galatasaray maçı canlı izleme linki ve beIN Sports 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
Galatasaray, Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe’ye konuk oluyor. Isonem Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. İşte Göztepe - Galatasaray canlı izleme ekranı…
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Başlıklar :GöztepeGalatasaraySüper Lig