Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor: Milan'a Avrupa'da tur attırdı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi 16. ve 50 dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ve 32. dakikada Colombo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turunda Rio Ave ile eşleşti.

Bodo/Glimt'inin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauger'den geldi.

Milan'da Colombo'nun attığı golse asisti yapan isim olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle de geceye damga vurun isim oldu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun skora etki ettiği pozisyonlar;

GOOOOOAAAAALLLLLL! HAKAN! pic.twitter.com/3gy10rBueT — MilanGifs (@MilanGifs) September 24, 2020

GOOOOOAAAAAAALLLLL! COLOMBO! pic.twitter.com/G51dq0AuzO — MilanGifs (@MilanGifs) September 24, 2020