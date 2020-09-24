Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor: Milan'a Avrupa'da tur attırdı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya geldi.
İtalyan ekibi 16. ve 50 dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ve 32. dakikada Colombo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turunda Rio Ave ile eşleşti.
Bodo/Glimt'inin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauger'den geldi.
Milan'da Colombo'nun attığı golse asisti yapan isim olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle de geceye damga vurun isim oldu.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun skora etki ettiği pozisyonlar;
GOOOOOAAAAALLLLLL! HAKAN! pic.twitter.com/3gy10rBueT
GOOOOOAAAAALLLLLL! HAKAN! pic.twitter.com/3gy10rBueT— MilanGifs (@MilanGifs) September 24, 2020
GOOOOOAAAAAAALLLLL! COLOMBO! pic.twitter.com/G51dq0AuzO
GOOOOOAAAAAAALLLLL! COLOMBO! pic.twitter.com/G51dq0AuzO— MilanGifs (@MilanGifs) September 24, 2020
GOOOOOOAAAAAALLLLLL! HAKAN! pic.twitter.com/Yc9r3lqvnE
GOOOOOOAAAAAALLLLLL! HAKAN! pic.twitter.com/Yc9r3lqvnE— MilanGifs (@MilanGifs) September 24, 2020
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