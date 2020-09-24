UEFA AVRUPA LİGİ

Hakan Çalhanoğlu'nun UEFA'da attığı golü izle: Bodo Glimt maçının kahramanı oldu

Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor: Milan'a Avrupa'da tur attırdı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Milan'ın Bodo/Glimt takımıyla oynadığı maça Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. Milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atıp 1 asist yaptığı maçta yıldızlaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atıp 1 asist yaptığı maçta yıldızlaştı.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi 16. ve 50 dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ve 32. dakikada Colombo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turunda Rio Ave ile eşleşti.

Bodo/Glimt'inin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauger'den geldi.

Milan'da Colombo'nun attığı golse asisti yapan isim olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle de geceye damga vurun isim oldu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun skora etki ettiği pozisyonlar;

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