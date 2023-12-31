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Spor

Harry Kewell'den sürpriz imza

Bir dönem Galatasaray forması giyen Avustralyalı çalıştırıcı Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama F. Marinos Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.

13:40 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 13:40 - 31/12/2023 Pazar
AA
Kewell son olarak Celitc'te görev yapmıştı.
Kewell son olarak Celitc'te görev yapmıştı.

Japonya ekibi Yokohama takımı Harry Kewell'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, eski Celtic yardımcı antrenörü Kewell'ın gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağını duyurdu.


Yokohama'nın Kewell için yaptığı 'hoş geldin' paylaşımı

Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan 45 yaşındaki Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.


Harry Kewell, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.







#Harry Kewell
#Japonya
#Yokohama
30 dakika önce
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