Japonya ekibi Yokohama takımı Harry Kewell'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, eski Celtic yardımcı antrenörü Kewell'ın gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağını duyurdu.

Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan 45 yaşındaki Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.