İsmail Kartal: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler 62 yaşındaki çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.





İsmail Kartal için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.. Törende Başkan Ali Koç da hazır bulundu.





Ali Koç'un imza törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik"





"Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor."





"Asla gizli bir şey yapmadık"





"Madem öyle, neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır. İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada. Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız."





"Hocamıza liste sunduk"





"Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için 6 aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı."





"Şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor"





"Şampiyon olacağımızdan şüphe duymuyorum. Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım. Taraftarımızın takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız. Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok. Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider. Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil. Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı. Bu normal değil. Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar."









Zaha sorusu





"Asla 'Şununla ilgileniyoruz' demedim. Konuşmama hakkımı kullanmayı tercih ediyorum."





" Arda Fenerbahçe'de olmayacak"





"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."





İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:





"Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz"





"Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."





"Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız"





"Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin. Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var. Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz. Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız.Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz. Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz."





"Diyaloglarımızdan çok etkilendiler"





"Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum.. Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var."





Yabancı kaleci transferi olacak mı?





"Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin, ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz."





"Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız"





"2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız."





"Arda Güler başkanımızla görüştü"





"Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."





"4-3-3 ve 4-2-3-1 oynayacağız"





"Edin Dzeko çok önemli bir kariyer. Fenerbahçe'ye gelmesi, diğer yabancı oyuncu transferlerinde elimizi güçlendirecek. Zaman zaman Dzeko tek, zaman zaman çift santrfor oynayabiliriz. 4-3-3 ve 4-2-3-1 oynayacağız. Maçın durumuna göre hamleler değişecek. Çift santrfor da olur, üç forvet de olur. Oyunun durumuna göre bir şey. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü koklayan ve kazanmaya yönelik bir oyunumuz olacak."









Edin Dzeko ilk antrenmanında 🤩 pic.twitter.com/hYbal491fs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2023

"Sabaha kadar uyumadım"





"Hacca gittim, daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurul'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ben öyle düşünüyorum, belki yanlış olabilir. Başkanımız aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyumadım. Hacda görevimi tamamladım. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak, başkanın araması çok mutlu etti."



















