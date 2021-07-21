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İsmail Köybaşı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Köybaşı resmen Trabzonsporda
İsmail Köybaşı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, aradığı sol beki buldu. Bordo-mavili ekip son olarak Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geride bıraktığımız sezon 21 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Sözleşme detayları;

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