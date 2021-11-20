Spor Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında tartışma çıktı
FUTBOL FUTBOL

Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında tartışma çıktı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool-Arsenal mücadelesinde teknik direktörler Jürgen Klopp ve Mikel Arteta arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayların ardından karşılaşmanın hakemi Michael Oliver her iki hocaya da sarı kart gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında tartışma çıktı
Klopp ve Arteta arasında sinirlerin gerildiği anlar

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken, bir anda saha kenarı karıştı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta arasında tartışma çıktı. Her iki takımın hocası da birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanırken, yardımcıların araya girmesiyle ayrıldılar.

Mücadelenin hakemi Michael Oliver, yaşanan bu olayların ardından her iki hocaya da sarı kart gösterdi. İşte Klopp ve Arteta arasında yaşananlar;

Manchester United deplasmanda Watford'a farklı kaybetti (ÖZET)
SPOR
Manchester United deplasmanda Watford'a farklı kaybetti (ÖZET)

Paris sokakları karıştı

Paris sokakları karıştı

P​olis göstericileri coplarla darbetti.
Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

​Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş, son 5 maçta dördüncü mağlubiyetini aldı.
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini bugünkü Denizli mitingi diye paylaştı

​20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.