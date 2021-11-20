Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında tartışma çıktı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ederken, bir anda saha kenarı karıştı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta arasında tartışma çıktı. Her iki takımın hocası da birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanırken, yardımcıların araya girmesiyle ayrıldılar.

Mücadelenin hakemi Michael Oliver, yaşanan bu olayların ardından her iki hocaya da sarı kart gösterdi. İşte Klopp ve Arteta arasında yaşananlar;

Jürgen Klopp ile Mikel Arteta arasında yaşananlar! 🤯🤬 @ermanyasar @parmamaniac #LIVARS #PremierLeague pic.twitter.com/IrYReJXm7e REKLAM November 20, 2021