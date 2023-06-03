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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-5

Süper Lig'in 37.haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:58 . 3/06/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Beşiktaş

Kasımpaşa-Beşiktaş

Süper Lig'in 37.haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Konuk ekip maçtan 5-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Beşiktaş'ın gollerini ise 20.dakikada Gedson Fernandes, 30.dakikada Cenk Tosun ile 49.dakikada Aboubakar, 79.dakikada Tayfur Bingö ve 90+13'te penaltıdan Atiba attı. Ev sahibi ekibin tek gollerini ise 62.dakikada Aytaç Kara ile 86.dakikada Donk kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 77'ye çıkartırken, Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Konyaspor'u konuk ederken, Kasımpaşa ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş maç özeti

15. dakikada sağ taraftan Muleka’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

20. dakikada Cenk’in ara pasında ceza yayı önünde Aboubakar topla buluştu. Ceza sahası içine giren Aboubakar, rakibinden sıyrılmak isterken top Gedson’un önünde kaldı. Gedson’un yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Aboubakar’ın yerden pasında Cenk, ceza sahası dışında topla buluştu. Cenk’i ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem’in sağından ağlara gitti 0-2


#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Beşiktaş
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