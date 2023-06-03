Beşiktaş'ın gollerini ise 20.dakikada Gedson Fernandes, 30.dakikada Cenk Tosun ile 49.dakikada Aboubakar, 79.dakikada Tayfur Bingö ve 90+13'te penaltıdan Atiba attı. Ev sahibi ekibin tek gollerini ise 62.dakikada Aytaç Kara ile 86.dakikada Donk kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 77'ye çıkartırken, Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Konyaspor'u konuk ederken, Kasımpaşa ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.