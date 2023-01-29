|
Spor

Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in istifası sonrasında Merkez Hakem Kurulu başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

19:48 . 29/01/2023 Pazar
Diğer
Lale Orta

Lale Orta

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta'yı getirdiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diğer üyeler de belli oldu

Orta'nın başkanlığındaki MHK'nin diğer üyeleri ise şöyle:

  • Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır.
Lale Orta kimdir? TFF MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
  • Lale Orta (d.1 Ocak 1960, İstanbul), Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyen.Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.



#Lale Orta
#MHK
#HAKEM
2 saat önce
default-profile-img
Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu
ÖZET | Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsveç şok olacak' diyerek duyurdu: Finlandiya ile ilgili farklı mesaj verebiliriz
ÖZET | Başakşehir-Konyaspor: 2-0
TBMM Başkanı Şentop: "Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakalım kaç kilosunuz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.