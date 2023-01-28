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Spor

MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oluyor

MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası sonrasında geçici süreliğine bu görevi yürütecek kişi belli oldu. FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta, 4 aylığına MHK başkanlığı görevini kabul etti.

19:37 . 28/01/2023 Cumartesi
DHA
Lale Orta

Lale Orta

MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Lale Orta'nın geçici olan bu görevi kabul ettiği öğrenildi. Yapılan toplantıda MHK yönetimi de masaya yatırıldı.


Eski MHK yönetiminden de bazı isimlerin yer alacağı Merkez Hakem Kurulu'nda yeni isimler üstünde mutabakata varıldığı zaman TFF’nin Lale Orta ve yeni MHK üyelerini resmen açıklaması bekleniyor. Yeni MHK’nın görevi Haziran ayındaki genel kurula kadar geçerli olacak. Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başka adaylarla da görüşme yaptı. Ancak en detaylı şekilde görüşülen isim Lale Orta oldu. FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor. 

Çakır ve Aydınus olamıyor

Bu arada ilerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus’un talimat gereği bu hakları şimdilik yok. Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek. 


İlk kadın MHK başkanı olacak
Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak.


#Lale Orta
#MHK
#TFF
30 dakika önce
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MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oluyor
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