Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci bitirdi

Milli takım, B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikincilikle tamamladı.
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup oldu.
Stavanger Idrettshall Arena'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı takım, 25-18, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Çift devreli grup etabını 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, statü gereği finale yükselmişti.
Milli takım, B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikincilikle tamamladı.
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