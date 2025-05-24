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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci bitirdi

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci bitirdi

16:1724/05/2025, Cumartesi
AA
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Milli takım, B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikincilikle tamamladı.
Milli takım, B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikincilikle tamamladı.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup oldu.

Stavanger Idrettshall Arena'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı takım, 25-18, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetti.


Çift devreli grup etabını 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, statü gereği finale yükselmişti.


Milli takım, B kategorisi finalinde Çekya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikincilikle tamamladı.

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