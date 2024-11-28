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Real Madrid otobüsü tıra çarptı

Real Madrid otobüsü tıra çarptı

20:5228/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid
Real Madrid

Real Madrid’in takım otobüsü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçı sonrası dönüş yolunda kaza yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid takım otobüsü, İngiltere deplasmanında Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kazaya karıştı.


Arda Güler'in de yer aldığı Madrid kafilesinde, kaza anında sadece şoför ve güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.


Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu öğrenildi.





#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Kaza

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