Real Madrid otobüsü tıra çarptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid takım otobüsü, İngiltere deplasmanında Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kazaya karıştı.

Arda Güler'in de yer aldığı Madrid kafilesinde, kaza anında sadece şoför ve güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.