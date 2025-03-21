Salihli Beşiktaşlılar özel çocukları unutmadı

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, özel çocukları unutmadı. Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki down sendromlu çocuklarla birlikte hem pasta kesti, hem de palyaçolar eşliğinde oyun oynadı.

Özel çocukları, her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret ettiklerini belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, "Farkındalık gününde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde onların mutluluklarına ortak olduk. Dernek olarak anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.