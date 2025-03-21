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Salihli Beşiktaşlılar özel çocukları unutmadı

Salihli Beşiktaşlılar özel çocukları unutmadı

15:4321/03/2025, Cuma
IHA
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Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki çocuklarla bir araya geldiler.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki çocuklarla bir araya geldiler.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde örnek bir davranışa imza attı.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, özel çocukları unutmadı. Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki down sendromlu çocuklarla birlikte hem pasta kesti, hem de palyaçolar eşliğinde oyun oynadı.


Özel çocukları, her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret ettiklerini belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, "Farkındalık gününde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde onların mutluluklarına ortak olduk. Dernek olarak anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.





#Manisa
#Beşiktaş
#Salihli

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