TRT 1 canlı izle 24 Haziran: Benfica Bayern Münih maçı TRT 1 canlı yayın izle

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Benfica Bayern Münih C Grubu üçüncü maçında karşı karşıya gelecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Milli futbolcular Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yedeklerde başlaması beklenen Benfica Bayern Münih mücadelesini TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte Benfica Bayern Münih maçı canlı izleme linki.