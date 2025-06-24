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TRT 1 canlı izle 24 Haziran: Benfica Bayern Münih maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle 24 Haziran: Benfica Bayern Münih maçı TRT 1 canlı yayın izle

21:5624/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Benfica Bayern Münih maçı TRT 1'de
Benfica Bayern Münih maçı TRT 1'de

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda bu akşam Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 canlı yayınını izlemek isteyen ve Benfica Bayern Münih mücadelesindeki önemli dakikaları ve golleri takip etmek isteyenler sayfamızdaki linki kullanmaları yeterli. İşte Benfica Bayern Münih maçı TRT 1 canlı izleme sayfası ve maçtan notlar.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Benfica Bayern Münih C Grubu üçüncü maçında karşı karşıya gelecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Milli futbolcular Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yedeklerde başlaması beklenen Benfica Bayern Münih mücadelesini TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte Benfica Bayern Münih maçı canlı izleme linki.


ORKUN VE KEREM'İN FORMA GİYDİĞİ BENFICA YARIN BAYERN MÜNİH İLE KARŞILAŞACAK

Öte yandan, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, C Grubu'nda dev rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele saat 22:00'de TRT Spor ve Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstleniyor.


İLK 11'LER BELLİ OLDU

Benfica: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl, Sanches, Barreiro, Di María, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.

Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Stanišić, Guerreiro, Palhinha, Pavlović, Sané, Bischof, Gnabry, Müller.


TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT KAÇINCI KANAL?

Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+

- - - 900 S04

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