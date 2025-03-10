Tuğçe Çelik'ten büyük başarı! İspanya'da 2 madalya kazandı

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Vitoria-Gasteiz kentindeki turnuvaya katılan Tuğçe, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükseldi.
Tuğçe ile Kohli, finalde Brezilya'dan Mikaela da Costa Almeida-Kauana Michelson Beckenkamp çiftini, 2-1 yenerek şampiyon oldular.
Tek kadınlar SL4 kategorisinde de mücadele eden Tuğçe, Norveçli Helle Sofie Sagoy ile oynadığı final maçını 2-0 kaybederek gümüş madalya aldı.