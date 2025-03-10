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Tuğçe Çelik'ten büyük başarı! İspanya'da 2 madalya kazandı

Tuğçe Çelik'ten büyük başarı! İspanya'da 2 madalya kazandı

15:5010/03/2025, Pazartesi
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Para badminton SL4 kategorisinde yarışan 18 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Çelik, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip başarılı olmayı hedefliyor.
Para badminton SL4 kategorisinde yarışan 18 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Çelik, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip başarılı olmayı hedefliyor.

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Vitoria-Gasteiz kentindeki turnuvaya katılan Tuğçe, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükseldi.


Tuğçe ile Kohli, finalde Brezilya'dan Mikaela da Costa Almeida-Kauana Michelson Beckenkamp çiftini, 2-1 yenerek şampiyon oldular.


Tek kadınlar SL4 kategorisinde de mücadele eden Tuğçe, Norveçli Helle Sofie Sagoy ile oynadığı final maçını 2-0 kaybederek gümüş madalya aldı.

#Para Badminton
#Tuğçe Çelik
#İspanya

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