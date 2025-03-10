Tuğçe Çelik'ten büyük başarı! İspanya'da 2 madalya kazandı

Tuğçe Çelik, Uluslararası İspanya 2. Seviye Para Badminton Turnuvası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Vitoria-Gasteiz kentindeki turnuvaya katılan Tuğçe, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Hint partneri Palak Kohli ile finale yükseldi.