UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'inde iki Galatasaraylı var

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'i açıklandı.
Duyurulan kadroda Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcao ve kaleci Fernando Muslera yer aldı.
- UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubundan birinci sırada çıkan Galatasaray, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılar Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan yenilgisiz çıkmış ve son 16 turuna yükselmişti.
Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi. #UEL pic.twitter.com/eZfFeAvsx1
Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi. #UEL pic.twitter.com/eZfFeAvsx1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2021