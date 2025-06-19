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Ümraniye Belediyesi sporcusu Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda

Ümraniye Belediyesi sporcusu Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda

13:2719/06/2025, Thursday
IHA
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Ümraniye Belediyesi sporcusu Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda
Ümraniye Belediyesi sporcusu Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Okan Aydoğan, 2025 UCI Dağ Bisikleti Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası için milli takım kadrosuna seçildi.

Bisiklet dünyasının merakla beklediği 2025 UCI Dağ Bisikleti Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası bu hafta sonu Sakarya’da başlıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu prestijli organizasyonda, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Okan Aydoğan, Dağ Bisikleti Milli Takımı kadrosunda yer alacak.

Daha önce dünya şampiyonasında ilk 6’ya girerek Türk bisiklet tarihinde XCE klasmanında en iyi dereceyi elde eden Okan Aydoğan, bu önemli başarıyla adını uluslararası arenada da duyurmuştu. Gösterdiği performansla Türk bisikletinin gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkan Aydoğan, bu yıl da milli formayla büyük bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda olduğu gibi bisiklet sporunda da ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

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