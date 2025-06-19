Ümraniye Belediyesi sporcusu Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda

Daha önce dünya şampiyonasında ilk 6’ya girerek Türk bisiklet tarihinde XCE klasmanında en iyi dereceyi elde eden Okan Aydoğan, bu önemli başarıyla adını uluslararası arenada da duyurmuştu. Gösterdiği performansla Türk bisikletinin gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkan Aydoğan, bu yıl da milli formayla büyük bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda olduğu gibi bisiklet sporunda da ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye devam ediyor.