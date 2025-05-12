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Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu

Haber Merkezi
11:3412/05/2025, پیر
G: 12/05/2025, پیر
Yeni Şafak
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Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu maçta düdük çalacak hakemi açıkladı.


Ziraat Türkiye Kupası finalini kim yönetecek? Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.




Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;


"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.


Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."



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