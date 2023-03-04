Den Bosch kalecisi Konrad Sikking
Hollanda 2. Futbol Ligi'nde Zwolle, sahasında Den Bosch'u konuk etti. Rakibini sahadan silen ev sahibi ekip, mücadeleden 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Zwolle'e tarihi galibiyeti getiren golleri, Apostolos Vellios (4), Haris Medunjanin, Younes Taha El Idrissi, Thomas Van den Belt (2), Lennart Thy (3), Thomas Beelen ve Dave van den Berg attı.
Den Bosch kalecisi Sikking, kariyerinin en kötü maçını geçirdi. 24 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 16 isabetli şutun 13'ünü yedi.
Zwolle bu galibiyetle puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanla 18. sırada kaldı.