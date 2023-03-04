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Spor

Kaleci gol yemekten yoruldu: 13-0

Hollanda 2. Ligi'nde oynanan maçta Zwolle, Den Bosch'u 13-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti.

10:29 . 4/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Den Bosch kalecisi Konrad Sikking

Den Bosch kalecisi Konrad Sikking

Hollanda 2. Futbol Ligi'nde Zwolle, sahasında Den Bosch'u konuk etti. Rakibini sahadan silen ev sahibi ekip, mücadeleden 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Zwolle'e tarihi galibiyeti getiren golleri, Apostolos Vellios (4), Haris Medunjanin, Younes Taha El Idrissi, Thomas Van den Belt (2), Lennart Thy (3), Thomas Beelen ve Dave van den Berg attı.


Den Bosch kalecisi Sikking, kariyerinin en kötü maçını geçirdi. 24 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 16 isabetli şutun 13'ünü yedi.


Zwolle bu galibiyetle puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanla 18. sırada kaldı.


Zwolle 13-0 Den Bosch maç özeti:


#Hollanda 2. Ligi
#Zwolle
#Den Bosch
#Konrad Sikking
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Kaleci gol yemekten yoruldu: 13-0
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