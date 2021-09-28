Teknoloji Fenomen ördek ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor
İNTERNET

Fenomen ördek ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis, çektiği videolar sayesinde ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Fenomen ördek ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor
Munchkin isimli fenomen ördek

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Milford’da yaşayan Ellis New York Post’a verdiği röportajda, Munchkin için dünyanın en şımarık ördeği ifadelerini kullanarak, Munchkin’in kamerayı görür görmez hemen poz vermeye başladığını aktardı.

AYDA 4 BİN 500 DOLAR KAZANIYOR

Ellis, “Dunkin Ducks” adıyla açtığı TikTok hesabının 2.7 milyon, Instagram hesabının ise 245 bin takipçisinin bulunduğunu ifade ederek, TikTok ve Instagram’dan ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini açıkladı.

Fenomen ördeğin kazancı herkesi şaşırttı: Ayda 4 bin 500 dolar
OYNAT 00:18
Fenomen ördeğin kazancı herkesi şaşırttı: Ayda 4 bin 500 dolar
Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis, çektiği videolar sayesinde ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı.

"YARIM SAATTE BİR HAFTADA KAZANDIĞIMDAN FAZLA PARA KAZANDIM"

Paylaşımları neticesinde markaların kendisine ulaşmaya başladığını ve ilk ücretli marka anlaşmasını Instagram’da yaptığını ifade eden Ellis, "Bu içeriği oluşturup yayınlayarak yaklaşık yarım saatte, bir markette haftada 40 saatten fazla çalışarak kazandığımdan daha fazla para kazandım" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE DALGA GEÇENLER ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR"

Munchkin ile şöhret yolculuğuna 16 yaşındayken başladığını ifade eden Ellis, Temmuz 2018’e kadar açtığı Instagram hesabının 5 bin takipçiye ulaştığını belirterek, "Aklımda, okuldaki popüler kızların bile 5 bin takipçisi yok. Lisede ördeğe sahip olduğum için birçok insan benimle dalga geçti, ama aynı insanlar şimdi benim arkadaşım olmak istiyor çünkü ördek internette ünlü" diye konuştu.

"İnternetteki yerinizi bulmak için asla geç değildir" ifadelerini kullanan Ellis, "Bir gün zorbalığa uğradığınız şey, insanların sizi sevmesinin nedeni olacak. Uzun zaman alabilir ve oraya ulaşmak gerçekten zor olabilir, ancak buna kesinlikle değer" dedi.

Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor
TEKNOLOJİ
Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor

TikTok’un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti
EKONOMİ
TikTok’un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Ermenistan’a desteğini gizlemeyen İran’ın hedefinde Azerbaycan var

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.