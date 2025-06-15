Soru:Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Perşembe ve Pazar günleri ekrana geliyor. Milyoner, atv'de saat 20.00'de yayınlanıyor. Milyonluk soruların yanıtlandığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her Perşembe ve Pazar saat 20.00'de atv'de ekranlara geliyor.