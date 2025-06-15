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Milyoner sorusu 15 Haziran: Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir? İşte 200 bin TL'lik sorunun cevabı

Milyoner sorusu 15 Haziran: Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir? İşte 200 bin TL'lik sorunun cevabı

22:3315/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1149. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada sorulan Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir? sorusu ise merak konusu oldu. İşte sorunun doğru yanıtı.

Soru:Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir?

Cevap:
D: Belçika

A: Japonya

B: ABD

C: İtalya

D: Belçika



Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Perşembe ve Pazar günleri ekrana geliyor. Milyoner, atv'de saat 20.00'de yayınlanıyor. Milyonluk soruların yanıtlandığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her Perşembe ve Pazar saat 20.00'de atv'de ekranlara geliyor.

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