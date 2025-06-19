Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen 100 bin TL'lik bu sorunun yanıtı açıklandı.
A: 10 dana biftek
B: 40 ızgara karides
C: 70 bıldırcın yumurtası
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.