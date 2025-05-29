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Yeni trafik cezaları yürürlükte: 2025 yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali ve diğerleri! İşte ceza ücretleri

Yeni trafik cezaları yürürlükte: 2025 yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali ve diğerleri! İşte ceza ücretleri

00:5829/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni trafik cezaları belli oldu
Yeni trafik cezaları belli oldu

TBMM Adalet Komisyonu, Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler içeren yeni düzenlemeyi kabul etti. Plakasız veya sahte plakalı araç kullananlara 280 bin TL’ye kadar para cezası, takograf ve tescil ihlallerine ise 75 bin TL’ye varan yaptırımlar getirildi. Miras kalan araçlar için 90 gün içinde tescil zorunluluğu getirilirken, yeni düzenlemelerle trafik güvenliği için denetimler ve cezalar önemli ölçüde artırıldı.

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


İŞTE YENİ TRAFİK CEZALARI

Araç Tescili ve Miras İşlemleri
Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak:

→ 46.000 TL idari para cezası

→ Araç trafikten men

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak:

→ 46.000 TL ceza

Miras kalan aracı 90 gün içinde tescil ettirmemek:

→ 3.000 TL ceza

→ Tescil yapılana kadar araç trafikten men

Geçici trafik belgesi veya geçici tescil plakasını usulsüz kullanmak:

→ 46.000 TL ceza

→ Araç 30 gün trafikten men

→ Tekrarında 140.000 TL ceza ve 60 gün men

Plaka Usulsüzlükleri

Ölçüsüz, eksik veya hatalı plaka takmak:

→ 4.000 TL ceza

→ Araç trafikten men

Plakayı okunamaz hale getirmek / değiştirmek (1. ihlal):

→ 140.000 TL ceza

→ Araç 30 gün trafikten men

Plaka okunamaz hale getirme (1 yıl içinde 2. kez):

→ 280.000 TL ceza

→ Araç 60 gün trafikten men

Tescilli aracı plakasız kullanmak (1. ihlal):

→ 46.000 TL ceza

→ Sürücü belgesi 30 gün alınır, araç 30 gün trafikten men

Tescilli aracı plakasız kullanmak (1 yıl içinde tekrar):

→ 140.000 TL ceza

→ Ehliyet 60 gün alınır, araç 60 gün trafikten men

Sahte Plaka ve Belgeler

Sahte plaka kullanmak / başkasına ait plaka takmak / plakasız araçla trafiğe çıkmak:

→ 140.000 TL ceza

→ Ehliyet 30 gün geri alınır, araç 30 gün trafikten men

Sahte plaka ihlali 1 yıl içinde tekrarlanırsa:

→ 280.000 TL ceza

→ Ehliyet 60 gün geri alınır, araç 60 gün trafikten men

→ Ayrıca TCK kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçu oluşur

Takograf, Taksimetre ve Hız Sınırlayıcı Cezaları

Takograf veya hız sınırlayıcı bulundurmamak / kullanmamak:

→ 75.000 TL ceza

Taksimetre bulundurmamak / kullanmamak (taksi hizmetinde):

→ 46.000 TL ceza

Gerekli cihazlardan herhangi birini eksik bulundurmak (genel):

→ 1.000 TL ceza

Takograf Kartı ve Kayıt Cezaları

Takograf kullanım kurallarına uymamak:

→ 3.000 TL ceza

Takograf cihaz ayarları ve kalibrasyonuna uymamak:

→ 10.000 TL ceza

Takograf kayıtlarını saklama yükümlülüğüne uymamak:

→ 20.000 TL ceza

Başkalarının kartını kullanmak veya sahte kart kullanmak:

→ Yasak – ceza ve işlem kapsamı ilgili yönetmelikle belirlenecek

Genel Kurallar

Tüm bu cezalara ek olarak, idari para cezalarının ödenmemesi durumunda sürücü belgesi iade edilmez. Trafikten men edilen araçlar, sorunun giderilmesine kadar teslim edilmez.



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Yeni trafik cezaları yürürlükte: 2025 yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali ve diğerleri! İşte ceza ücretleri