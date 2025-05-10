11 MAYIS 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bedaş ve Ayedaş 11 Mayıs 2025 Pazar günü için İstanbul'da yaşayanları uyardı. Birden fazla ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Bedaş ve Ayedaş'ın duyurduğu elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

ARNAVUTKÖY

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/05/2025 09:30:00 - 11/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, BEYAZZAMBAK, CUMHURİYET, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, PERİ, SEBAT, UĞURLU sk bölgelerinde 11/05/2025 09:00:00 - 11/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/05/2025 09:00:00 - 11/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 11/05/2025 09:00:00 - 11/05/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, NUREDDİN TEKKESİ, TESTERECİ sk bölgelerinde 11/05/2025 09:00:00 - 11/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, MİNE sk bölgelerinde 11/05/2025 09:00:00 - 11/05/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KOCAMANSUR, PERİHAN, İSKETE sk bölgelerinde 11/05/2025 00:00:00 - 11/05/2025 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2375., AŞİYAN, BAHADIR, CEBECİ, DERSAADET, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 11/05/2025 13:00:00 - 11/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



















