Elektrik en fazla hangi saatte tüketiliyor?

Türkiye dün elektriği en fazla akşam saatlerinde tüketti. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre, en yüksek elektrik kullanımı saat 21.00’de 43 bin 87 megavatsaatle kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah saat 07.00’de 30 bin 289 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketim Üretimi Aştı

Günlük bazda toplam elektrik üretimi 908 bin 805 megavatsaat olurken, tüketim 915 bin 851 megavatsaate ulaştı. Böylece tüketim üretimi geride bıraktı.

Barajlar İlk Sırada

Üretimde en büyük pay yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu. Onu yüzde 14 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

İthalat İhracattan Fazla

Türkiye'nin dün yaptığı elektrik ithalatı 14 bin 107 megavatsaat olurken, ihracat miktarı 7 bin 38 megavatsaatte kaldı.







