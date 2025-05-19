19 MAYIS 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi hakkındaki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ bazı ilçeleri uyardı. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?
İstanbul’da 19 Mayıs Pazartesi günü, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik hizmetinin geçici olarak durmasına yol açacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelere ve mahallelere BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.