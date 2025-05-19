19 MAYIS 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul’da 19 Mayıs Pazartesi günü, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik hizmetinin geçici olarak durmasına yol açacak.