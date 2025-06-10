2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası

2024 YLSY Burs Programı kapsamında, kurum kontenjanlarına yerleşerek belgelerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, yurt dışında resmî burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazandı.

Yurt dışında resmî burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına 22 farklı ülkede lisansüstü öğrenim görecek.

Resmî burslu öğrencilik hakkı kazanan öğrenciler için adına öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi akademik danışman görevlendirilmesi sağlanacak.

2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için 2025'in Eylül ayında "Vizyon ve Farkındalık" eğitimleri yapılması planlanıyor.