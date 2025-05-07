AÖL kayıt yenileme son günü ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2025 tarihine kadar yapılabilecek. AÖL sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini 14 Temmuz tarihinden itibaren alabilecek.





AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif, beklemeli veya kayıt yenilememiş olup 08.09.2007 ve öncesi doğumlu olan öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı için kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.





Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz ) TL kayıt yenileme ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.





Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.





Ders Seçimi İşlemleri: Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 06-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. 20 Mayıs 2025 tarihinden sonra yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacaktır. 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler. (Yurt dışı programına kayıtlı, engelli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda/ıslah evinde kalan ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç)





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler (engelli ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava katılacak olup e-Sınav randevusu almak zorundadır. e-Sınav randevu işlemleri 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Sınav Merkezi İşlemleri: Öğrenciler sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerini 30 Nisan – 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. 20 Mayıs 2025 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemleri dikkate alınmayacaktır.





Sınav Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.





ÖNEMLİ NOT: Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir. Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Öğrenciler bilgilerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişinden kendi şifreleri ile girerek aynı ekrandaki e-devlet ile giriş yap kısmından e-devlet şifreleri ile girerek veya 444 0 632 MEBİM aracılığı ile güncelleyebilirler.





AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.





AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.





AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine;

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olan,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılan,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan,

ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyan,

d) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olan,

e) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklu,

f) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçişine izin verilen;

a) Aşağıda belirtilen hâllerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuran öğrencilerden;

1) Anne veya babası vefat eden,

2) 2828 sayılı Kanun kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

3) 4721 sayılı Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

4) 5395 sayılı Kanun kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

5) 6284 sayılı Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

b) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

c) 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun veya bu kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren diğer kanunlar, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci, 56 ncı ve mülga 64 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malûlü sayılanların çocuğu olan,

ç) 1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

d) 5237 sayılı Kanunun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

e) Milli sporcu olan,

f) Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan,

g) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

ğ) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

h) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

ı) Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

i) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan,

j) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

k) Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,

l) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkan öğrencilerden açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyen,

m) Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan,

n) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olan,” öğrenciler kayıt yaptırabilir.



