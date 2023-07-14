ABD'de iki belediye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdı

"ABD’de ilk kez bir devlet kurumunun bu özel günü tanıması çok önemli. 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetme niyetiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."