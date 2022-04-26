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Dünya ABDde kalp krizi ve inmeyi önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
AMERİKA

ABD'de kalp krizi ve inmeyi önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

ABD'de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini bildirdi. "ABD Önleyici Görev Gücü (USPSTF)" isimli sağlık kuruluşu, yeni araştırma sonrası 60 yaş üstü çoğu yetişkin için kalp krizine veya inmeye karşı her gün bir tane aspirin alma tavsiyesinde bulunmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABDde kalp krizi ve inmeyi önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor.

USPSTF'nin rehber kitapçığında, 40 ila 59 yaş aralığındakilerin sadece yüksek kardiyovasküler hastalık riski varsa doktora danışarak aspirin almaları gerektiği, 75 yaşından sonra aspirine devam etmenin çok az yararı olduğu ifade edildi.

'En iyi yöntem 45 yaşından sonra rutin test yaptırmak'

Sağlık kuruluşu, 2016'da kalp hastalığı riski taşıyan 50'li yaş grubundakilere hem kardiyovasküler hastalıkları hem de kolon kanserini önlemek için bebek aspirini almalarını tavsiye etmişti.

Ek araştırmalarda, aspirinin faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna ulaşılırken, kolon kanserini önlemenin en iyi yönteminin 45 yaşından itibaren rutin test yaptırmak olduğu aktarıldı.

ABD'de kalp krizi ve felç, ölüm nedenleri arasında ilk 4'te yer alıyor.

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Bu hastalığa sahip olanlar dikkat: Kanser riski daha yüksek
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Araştırmacılar, Kanada'nın Ontario eyaletinde 2007-2016 yılları arasında yaklaşık 6 milyon kişinin böbrek fonksiyonlarını inceledi.
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Araştırmada, hafif ila orta derecede böbrek hastalığı olan kişilerin, sağlıklı böbreklere sahip olanlara kıyasla kansere yakalanma riskinin yüzde 8 daha fazla olduğu görüldü.
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Araştırmacılardan Abhijat Kitchlu, böbrek hastalığı olan birçok insanın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, Tip 2 diyabet ve obezite gibi diğer sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve bunların hepsinin kanser riskini artırabileceğini söyledi.
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Kitchlu, böbreklerin kandaki tüm toksinlerden kurtulamaması halinde bunun vücuttaki iltihabı, bunun ise kanser riskini artırabileceğini ifade etti. Kitchlu ayrıca, böbrek hastalığı olan kişilerin kanser taramasından geçmelerini tavsiye etti.
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Uzmanlar, ABD'de yaklaşık 7 yetişkinden birinde, 37 milyon insanda böbrek hastalığı bulunduğunu belirtiyor.
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Böbreklerin başta üre olmak üzere atıkları kandan süzerek su ile idrar olarak boşaltım sağladığı kaydediliyor.
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Böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi durumunda söz konusu atıkların vücutta kalarak kanda sağlıksız düzeyde su, tuz ve sodyum, kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller oluşturduğu bunun ise kalp ve bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki birden fazla organın işlevini tehlikeye atabildiği ifade ediliyor.
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Araştırmanın sonuçları Amerikan Böbrek Hastalıkları Dergisi'nde yayımlandı.
Bu hastalığa sahip olanlar dikkat: Kanser riski daha yüksek
Bilim insanları, böbrek hastalığı olan kişilerde kanser görülme riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.
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