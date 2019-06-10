Dünya ABDde kızamık görülen eyalet sayısı 28e çıktı
AMERİKA

ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde yaşanan kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

Salgının son olarak Virginia ve Idaho eyaletlerinde görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece kızamık vakalarının görüldüğü eyalet sayısının 28'e çıktığı kaydedildi.

Kızamık vakası sayısı 1022'yi buldu

Açıklamada, 2019 başından bu yana ülkede rastlanan kızamık vakası sayısının da 1022'yi bulduğunun altı çizildi.

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 27 yılın en yüksek oranını oluşturuyor.

  • ABD'de, 2000'de kızamığın tamamen yenildiği duyurulmuştu. New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.
New Yorkta büyük panik

New York'ta büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.
Fatih'e dokunan<br>sonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
İzlanda'nın yalanı<br> ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı
ortaya çıktı

A Millilerimize yapılan skandalın yankıları sürüyor.

Beşiktaş'a önerdiği <br>ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cüret edene cevabını veririz

Cüret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını açıkladı.
Mali'de katliam<br> 100 ölü

Mali'de katliam
100 ölü

Dogon köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.