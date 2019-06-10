ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde yaşanan kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

Salgının son olarak Virginia ve Idaho eyaletlerinde görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece kızamık vakalarının görüldüğü eyalet sayısının 28'e çıktığı kaydedildi.

Kızamık vakası sayısı 1022'yi buldu

Açıklamada, 2019 başından bu yana ülkede rastlanan kızamık vakası sayısının da 1022'yi bulduğunun altı çizildi.

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 27 yılın en yüksek oranını oluşturuyor.