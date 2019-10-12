Barış Pınarı Harekatı: 459 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu.

Haber Merkezi 12 Ekim 2019, 19:25 Son Güncelleme: 12 Ekim 2019, 19:39 AA