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Dünya Brezilyada kanalizasyonlarda koronavirüs materyallerine rastlandı
AMERİKA

Brezilya'da kanalizasyonlarda koronavirüs materyallerine rastlandı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki kanalizasyon sisteminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genetik materyaline rastlandı. Uzmanlar bunun, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesine ve vakaların teşhis edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Brezilya basınında çıkan habere göre, Latin Amerika'nın önde gelen tıbbi araştırma merkezlerinden Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) tarafından yapılan araştırmada, Rio de Janeiro'nun kanalizasyon sisteminin bazı noktalarından alınan örneklerde Kovid-19 virüsünün genetik materyali tespit edildi.

Araştırmanın yapılması için ilk örnekler, Rio de Janeiro eyaletinin Niteroi şehrindeki kanalizasyon arıtma istasyonları, hastane ve gece kondu bölgesinin yakınındaki kanalizasyonlardan toplandı.

Nisan ayının ortalarında başlayan araştırma neticesinde, alınan 12 örneğin 5'inde Kovid-19 genetik materyaline rastlandı.

Araştırmanın önemine dikkati çeken uzmanlar, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine ve sağlık sistemi tarafından belirlenmemiş vakalarının teşhis edilmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Öte yandan, uzmanlar, virüsün atık su yoluyla bulaşıp bulaşmadığının henüz kanıtlanmadığını ve solunum virüsü olan Kovid-19'un belirli çevresel koşullara karşı savunmasız olduğunu düşünüyor.

Latin Amerika'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Brezilya'da, 5 bin 17 kişinin hayatına mal olan virüs, şu ana kadar 71 bin 886 kişide görüldü.

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