Dünya sallanıyor: Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya Kahramanmaraş merkezli depremlere odaklanırken, küresel çapta da peş peşe deprem haberleri geliyor.
Çin-Tacikistan sınırındaki 7,2'lik deprem dünya gündemini meşgul ederken, Endonezya açıklarında da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Endonezya açıklarında 6,3'lük deprem
Tacikistan-Çin sınırında deprem
Çin Deprem Ağları Merkezi’ne (CENC) göre Tacikistan’da Çin sınırı yakınında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin Tacikistan’ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısında 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.