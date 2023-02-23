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Dünya

Dünya sallanıyor: Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Asya ülkesi Endonezya açıklarında 97 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

23:57 . 23/02/2023 Perşembe
IHA
Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Kahramanmaraş merkezli depremlere odaklanırken, küresel çapta da peş peşe deprem haberleri geliyor.

Çin-Tacikistan sınırındaki 7,2'lik deprem dünya gündemini meşgul ederken, Endonezya açıklarında da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Endonezya açıklarında 6,3'lük deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)
,
Endonezya
açıklarında 6.3 büyüklüğünde
deprem
meydana geldiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın doğusundaki
Halmahera Adası
’nda yer alan
Tobelo
kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Tacikistan-Çin sınırında deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi’ne (CENC) göre Tacikistan’da Çin sınırı yakınında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin Tacikistan’ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısında 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.



#ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)
#Endonezya
#Deprem
#Halmahera Adası
#Tobelo
1 saat önce
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