Endonezya açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6,2 olarak açıklanan deprem, 29 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı bildirimi yapılmazken derinliği ise yaklaşık 70 kilometre olarak açıkladı.
Endonezya'nın Açe bölgesinin güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün Açe bölgesinin 36 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Büyüklüğü 6,2 olarak açıklanan deprem, 29 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8, derinliğini ise yaklaşık 70 kilometre olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.