Endonezya açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün Açe bölgesinin 36 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.

Büyüklüğü 6,2 olarak açıklanan deprem, 29 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı bildirilmedi.