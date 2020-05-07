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Dünya İran ABDnin nükleer anlaşma hakkında söz hakkı yok
ORTADOĞU

İran: ABD'nin nükleer anlaşma hakkında söz hakkı yok

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirebilmek için 2018'de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya dahil olma çabasına girişen ABD'nin anlaşmayla ilgili konular hakkında söz hakkı bulunmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ikinci yıl dönümünde yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "KOEP'ten nefret eden ABD, anlaşmadan çıktı ve onu ihlal etti. Anlaşmaya bağlı kalanları da cezalandırmaya çalışıyor. ABD, nükleer anlaşmayla ilgili meseleleri gündeme getirecek konumda değildir."

ABD 'BM YAPTIRIMLARINI' GERİ İSTİYOR

İran ile ABD, Rusya Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya (P5 1) arasında 2015 yılında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma 16 Ocak 2016'da BM Güvenlik Konseyi tarafından 2231 sayılı kararla desteklenerek yürürlüğe girmişti.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'o durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Nükleer anlaşma kapsamında ekimde sona ermesi beklenen BM'nin İran'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına karşı çıkan ve İran'a BM yaptırımlarını geri getirmeye çalışan ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen halen anlaşmanın bir parçasıymış gibi hareket etmeye çalışıyor.

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