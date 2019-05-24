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Dünya İsrailden Filistinli protestoculara saldırı 16 yaralı
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ORTADOĞU

İsrail'den Filistinli protestoculara saldırı: 16 yaralı

İsrail'den Filistinli protestoculara saldırı: 16 yaralı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırısında 16 Filistinli hafif yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçlerinin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırısında 16 Filistinli hafif yaralandı.
İsrail işgal güçlerinin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırısında 16 Filistinli hafif yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen eylemlerde 16 göstericinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hafif yaralandığı, tedavilerinin gösteri alanında yapıldığı belirtildi.

Öte yandan sınırda bu haftaki gösterilerde katılımın geçen haftalara oranla düşük olduğu gözlemlendi.

Eylemciler sıcak hava nedeniyle bölgede kurulan çadırlarda durmayı tercih etti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

  • İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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