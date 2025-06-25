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İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan zafer kutlamalarında ortaya çıktı: 12 gün sonra ilk kez görüntülendi

İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan zafer kutlamalarında ortaya çıktı: 12 gün sonra ilk kez görüntülendi

10:2125/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Öldürüldüğü öne sürülen Kudüs Gücü Komutanı Kaani 12 gün sonra ilk kez görüntülendi
Öldürüldüğü öne sürülen Kudüs Gücü Komutanı Kaani 12 gün sonra ilk kez görüntülendi

İsrail'in 13 Haziran’daki saldırılarında öldüğü öne sürülen Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, günler sonra Tahran’da ortaya çıktı. Ateşkes sonrası başkentte düzenlenen gösterilere katılan Kaani’nin görüntüleri, hem İran’da hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

İran resmi haber ajansı IRNA haberinde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden generaller arasında Kaani'nin de olduğu iddiaları devam ederken Kaani'nin 12 gün sonra ilk kez başkent Tahran'da görüntülendiğini bildirdi.



İSRAİL 'ÖLDÜRDÜK' DEMİŞTİ, ZAFER KUTLAMALARINDA ORTAYA ÇIKTI


Haberde, Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde yanındaki korumalarıyla birlikte meydana gelen Kaani'nin alandaki vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.



IRNA görüntüleri,
"12 gün süren İsrail saldırganlığının ardından General Kaani'nin ilk görüntüleri"
notuyla paylaştı.

Amerikan The New York Times gazetesi 13 Haziran'da "ismi açıklanmayan İranlı kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kaani'nin İsrail'in İran'daki saldırılarında öldürüldüğünü iddia etmişti.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yapmıştı.



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