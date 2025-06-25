İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan zafer kutlamalarında ortaya çıktı: 12 gün sonra ilk kez görüntülendi

İsrail'in 13 Haziran’daki saldırılarında öldüğü öne sürülen Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, günler sonra Tahran’da ortaya çıktı. Ateşkes sonrası başkentte düzenlenen gösterilere katılan Kaani’nin görüntüleri, hem İran’da hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.
İran resmi haber ajansı IRNA haberinde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden generaller arasında Kaani'nin de olduğu iddiaları devam ederken Kaani'nin 12 gün sonra ilk kez başkent Tahran'da görüntülendiğini bildirdi.
İSRAİL 'ÖLDÜRDÜK' DEMİŞTİ, ZAFER KUTLAMALARINDA ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde yanındaki korumalarıyla birlikte meydana gelen Kaani'nin alandaki vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.
İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yapmıştı.