İran-İsrail savaşında 12'nci gün | Ateşkes tehlikede: İsrail'in iddialarına İran'dan jet yalanlama

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar tam anlamıyla savaşa dönüştü. Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa ağır hasar gördü. İran, savaşın 12'nci gününde, ABD'nin İran nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenledi. İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in tam ve kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. İki tarafında onayladığı ateşkes, İsrail'in, İran'dan Hayfa kentine balistik füze atıldığı iddiasıyla tehlikeye girdi. Ancak İran bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İşte İran-İsrail Savaşı'nda dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş on ikinci gününde devam ediyor.
İran devlet televizyonu, İsrail'in füze saldırısı düzenlendiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail'i Tahran'a saldırmak için "yalan haber yaymakla" suçladı. Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde başlayan ateşkese uyduğu belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Bakanı Yisrael Katz, İran'ın son misillemesine "güçle" karşılık vereceklerini duyurdu. Katz, orduya karşı saldırı talimatı verdiğini belirtti. İsrail'in Tahran'ı hedef alacağını kaydeden Katz, "güçlü" saldırılar" düzenleyeceklerinin altını çizdi.
İsrail ordusu, vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, İran'ın düzenlediği öne sürülen misillemede ülkenin kuzeyini hedef aldığı iddia edildi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ateşkesin başarılı olması durumunda bunun çok iyi bir gelişme olacağına işaret eden Merz, bunun Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini kaydetti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Jeffries, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırısını gündeme getirdi. Jeffries, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ABD'ye yönelik bir tehdit olduğunu gösteren en ufak bir kanıt olmadığını belirtti.