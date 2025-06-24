İran-İsrail savaşında 12'nci gün | Ateşkes tehlikede: İsrail'in iddialarına İran'dan jet yalanlama

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş on ikinci gününde devam ediyor.





Savaşın on ikinci gününde yaşanan gelişmeler şu şekilde:

11.30: İran'dan 'ateşkesi bozdu' iddialarına yalanlama

İran devlet televizyonu, İsrail'in füze saldırısı düzenlendiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail'i Tahran'a saldırmak için "yalan haber yaymakla" suçladı. Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde başlayan ateşkese uyduğu belirtildi.

11.05: İsrail'den Tahran'a vur emri

İsrail Savunma Bakanı Bakanı Yisrael Katz, İran'ın son misillemesine "güçle" karşılık vereceklerini duyurdu. Katz, orduya karşı saldırı talimatı verdiğini belirtti. İsrail'in Tahran'ı hedef alacağını kaydeden Katz, "güçlü" saldırılar" düzenleyeceklerinin altını çizdi.

11.00 İsrail, İran'ın ateşkesi bozarak İsrail'in Hayfa kentine balistik füze attığını iddia etti.

10.59: İsrail'den 'Tehlike geçti' bildirimi

İsrail ordusu, vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, İran'ın düzenlediği öne sürülen misillemede ülkenin kuzeyini hedef aldığı iddia edildi.

10.57: AB, ABD'nin duyurduğu ateşkes üzerine İran'a "diplomatik sürece katılma" çağrısı yaptı

10.31 İsrail ordusu İran'ın yeni füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü

10.24: İsrail ordusundan 'Tehlike devam ediyor' açıklaması

10.23: Almanya ateşkesten memnun

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ateşkesin başarılı olması durumunda bunun çok iyi bir gelişme olacağına işaret eden Merz, bunun Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini kaydetti.

10.14: Temsilciler Meclisi'nde İran'a saldırı tartışması

ABD basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Jeffries, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırısını gündeme getirdi. Jeffries, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ABD'ye yönelik bir tehdit olduğunu gösteren en ufak bir kanıt olmadığını belirtti.

10.02 İsrail hava sahasını yeniden açtı

09.30: Netenyahu, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu

08.24: İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırısında Beersheva isabet almıştı. Bir binada 7 kişinin öldüğü kaydedildi. Haberlerde, saldırı sonucu 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

08.15: ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Trump, İran ve İsrail'e "Lütfen ateşkesi ihlal etmeyin" mesajını verdi.

08.07: İsrail resmi radyosu, İran ve İsrail arasında ateşkesin başladığını bildirdi.

07.29: İran'a ait televizyon kanalı olan Press Tv, ateşkesin başladığını duyurdu.

07.07: İran'dan ateşlenen füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.

07.00: Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını ifade etti.

06.59: İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu

06.20: İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

05.28: İsrail ordusu, İran'dan ülkeye doğru gelen füze ateşlendiğini açıkladı. İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 3 olmak üzere 9 füzenin fırlatıldığını aktardı. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Berşeva'da 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.





04.30: İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Ateşkese dair bir anlaşma söz konusu değil"

01.30: İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırıları düzenledi.

01.10: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

00.24: İran, Tel Aviv’in Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yayınladı.

00.10: İran Dini Lideri Hamaney: İran halkını ve tarihini bilenler iyi bilir ki, İran milleti teslim olan bir millet değildir.

00.07: İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD yine vurursa biz de onları vururuz.

00.00: İsrail, Tahran için yeni tahliye bildirisi yayınlayarak vuracaklarını açıkladı.

23.46: Mısır, Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısından dolayı İran'ı kınadı.

23.40: CNN: İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğini ve bunun da ateşkesi başlatabileceğini söyledi.

22.55: Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ve Kuveyt, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından hava sahalarını yeniden ulaşıma açtı.20.53: İsrail, Tahran'a yönelik hava saldırısı başlattı.

20.15: Katar yönetimi, İran'ın El-Udeyd (ABD) Üssü'ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

20.08: Katar, İran'ın Al-Udeid hava üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

20.07: ABD uçağı, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nden havalandı.

19.59: İran, ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üslerine de füze saldırısı düzenledi.





İran-İsrail savaşında 12'nci gün | Ateşkes tehlikede: İsrail'in iddialarına İran'dan jet yalanlama Dünya





19.40: İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üslerine 6 füze fırlattı.

19.21: Amerikan medya kuruluşu Fox News, İran'ın Katar'daki ABD üslerini her an vurabileceğini ileri sürdü.

19.19: BAE hava sahasını kapattığını duyurdu

19.06: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ABD, anlaşmazlıkların müzakere yerine güç yoluyla çözülebileceğine dair yanlış mesaj veriyor, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

18.46: Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.



