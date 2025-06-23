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ABD'nin İran saldırısına bir tepki de Tunus'tan: Hiçbir şekilde meşru değil

ABD'nin İran saldırısına bir tepki de Tunus'tan: Hiçbir şekilde meşru değil

15:3723/06/2025, Pazartesi
AA
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Tunus Dışişleri Bakanlığı, uluslararası meşruiyetin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hiçbir şekilde meşru kılmadığı belirtti.
Tunus Dışişleri Bakanlığı, uluslararası meşruiyetin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hiçbir şekilde meşru kılmadığı belirtti.

Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunun İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı gölgelememesi gerektiğini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası meşruiyetin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hiçbir şekilde meşru kılmadığı belirtilerek, bu "vahşi saldırıların", başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde süregelen diğer suçları gölgelememesi gerektiği vurgulandı.


İran'a yönelik İsrail'in saldırıları ve ardından gelen ABD bombardımanının en güçlü ifadelerle yeniden reddedildiği kaydedildi.



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