ABD'nin İran saldırısına bir tepki de Tunus'tan: Hiçbir şekilde meşru değil

Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası meşruiyetin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hiçbir şekilde meşru kılmadığı belirtilerek, bu "vahşi saldırıların", başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde süregelen diğer suçları gölgelememesi gerektiği vurgulandı.