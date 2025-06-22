İran-İsrail savaşında 11'inci gün | ABD İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı: Batı alarma geçti

İran ile İsrail arasındaki savaş karşılıklı çatışmalarla sürüyor.
İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar tam anlamıyla savaşa dönüştü. Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa ağır hasar gördü. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyururken Batı, Orta Doğu için alarma geçti. Air France, iki gün boyunca Orta Doğu'ya yapacağı uçuşları iptal ederken İngiltere, Orta Doğu'daki üslerin en yüksek alarm durumuna geçirdi. İşte İran-İsrail Savaşı'nda dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş on birinci gününde devam ediyor.
Savaşın on birinci gününde yaşanan gelişmeler şu şekilde:
23 Haziran itibariyle; 00.43:
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin önemini ele aldı.
23.00:
BM Rusya Temsilcisi Vassily Nebenzia: ABD pandoranın kutusunu açtı.
22.13:
BM Genel Sekreteri Guterres: ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor22.10: İsrail'e ait savaş uçakları İran'a yeni hava harekatı düzenledi.
22.05:
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.
20.56:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Tesislerin tamamen yok edildiği varsayılsa bile oyun bitmez çünkü zenginleştirilmiş materyaller, yerli bilgi birikimi ve siyasi irade hala ayakta" dedi.
18.33:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin son gelişmeleri görüştü. Erakçi, ABD'nin saldırısını sert bir şekilde kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Lammy ise ülkesinin bu saldırıda herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetti.
18.27:
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, "ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef aldığı son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
18.25:
Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan İranlılar ABD'nin saldırılarını protesto etti.
18.11:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Orta Doğu'daki durumu ayrı ayrı telefonda görüştü.
18.10: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bugün dünya 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı" dedi.
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