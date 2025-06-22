İran-İsrail savaşında 11'inci gün | ABD İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı: Batı alarma geçti

18.33:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin son gelişmeleri görüştü. Erakçi, ABD'nin saldırısını sert bir şekilde kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Lammy ise ülkesinin bu saldırıda herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetti.