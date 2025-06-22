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İsrail'de 32 binden fazla hasar tazminat başvurusu yapıldı

İsrail'de 32 binden fazla hasar tazminat başvurusu yapıldı

13:2122/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
AA
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İran'ın İsrail'e attığı füzeler Tel Aviv'de hasara yol açtı.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler Tel Aviv'de hasara yol açtı.

İran'ın Tel Aviv'e yönelik misilleme saldırılarının ardından İsrail'de hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin başarısız olmasının ardından 32 binden fazla kişi, mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu. 10 binden fazla İsrailli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu, merkezlerine savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştığını aktardı.

Söz konusu başvurulardan 26 bin 523'ü bina hasarları, 2 bin 902'si araç hasarları ve 3 bin 268'inin ise ekipman zararları nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İran'ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İran, bu sabah ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi bombalamasının ardından, İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.



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