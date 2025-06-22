ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık."
ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.
Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda
ağır bombardıman uçakları kullanıldı.
Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray'dan halka sesleneceğini duyurdu.
“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.”
ifadelerini kullanan Trump, İran'ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.
Trump: "İran barış yapmazsa sonraki saldırılar daha ağır olacak"
Trump'ın X hesabından yaptığı paylaşım:
"İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında.
Ana hedef olan Fordo tesisine tam kapasiteli bir bomba bırakıldı.
Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Büyük Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI! Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim."
Trump sosyal medyadan duyurduğu saldırının ardından,
ifadelerini kullandı.
İran saldırıya uğradığını teyit etti
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.
Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını bildirdi.
İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo'ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.
Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, "
Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır.
" ifadelerini kullandı.
İsrail'de OHAL ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.