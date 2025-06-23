Trump'tan zirveyi gören petrol fiyatları sonrası açıklama: "Fiyatları düşürün, izliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, yükselen petrol fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Trump, "Petrol fiyatlarını düşük tutun, izliyorum" dedi.





Trump'tan zirveyi gören petrol fiyatları sonrası açıklama





ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz yapmayın" ifadelerini kullandı.













Petrol fiyatlarında son durum





Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent petrol yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise yüzde 2,56’lık artışla 75,73 dolara çıktı.





Fiyatlardaki bu tırmanış, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın ana nükleer altyapısını hedef aldıklarını duyurmasıyla hız kazandı. Trump’ın bu açıklamaları, İsrail’in saldırısıyla birlikte bölgede çatışmanın daha da büyümesine yol açtı. Tahran ise misilleme sözü vererek tansiyonu daha da yükseltti.





Enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip olan İran, OPEC içinde üçüncü büyük üretici konumunda. Uzmanlar, İran’ın karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline karşı temkinli. Söz konusu boğazdan, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si gerçekleşiyor. Böyle bir gelişme, fiyatlarda sert ve ani artışlara neden olabilir.ICE borsasında işlem gören vadeli Brent petrolü, yüzde 1,92’lik yükselişle 78,49 doları test ederken, WTI tipi petrol Asya seanslarında yüzde 2 değer kazanarak 75,34 dolara kadar çıktı. Goldman Sachs analistleri, saldırının ardından şimdilik ciddi bir arz kesintisi beklemediklerini, ancak “arz şoku” riskinin ciddi oranda arttığını vurguladı.





Teknik analizlere göre, Brent petrolünün 78,60 dolarlık direnç seviyesini aşması durumunda sırasıyla 79,60 ve 80,27 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.





Uzmanlar, kısa vadede bölgedeki gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.







