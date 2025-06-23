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Çin'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgenin güvenliği uluslararası toplumun ortak çıkarınadır

Çin'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgenin güvenliği uluslararası toplumun ortak çıkarınadır

10:5623/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Çin Dışişleri Bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanlığı

Çin, ABD'nin İran'da nükleer tesislere saldırılarının ardından, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından kritik Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimaline karşı, bölgenin güvenliğinin korunmasının uluslararası toplumun çıkarına olduğu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgi sorulara yanıt verdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalinin tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Sözcü Guo,
"Basra Körfezi ve çevresindeki sular uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet eder"
ifadelerini kullandı.

Guo, ABD'nin saldırılarının ardından bölgenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin, daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini önlemek için uluslararası topluma gerilimi düşürmeye yönelik çabaları artırma çağrısı yaptı.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

İran, daha önce, saldırıya uğraması halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı uyarısında bulunmuştu. Boğaz'daki tanker trafiğindeki geçici bir kesilmenin dahi petrol piyasasındaki büyük aksamaya yol açacağı öngörülüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yüzde 25'inin ana güzergahı konumunda bulunuyor.



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