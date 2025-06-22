Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu İran saldırıları için Trump'a teşekkür etti: "İsrail'in benzeri görülmemiş dostu"

Netanyahu İran saldırıları için Trump'a teşekkür etti: "İsrail'in benzeri görülmemiş dostu"

10:2422/06/2025, Pazar
IHA
Diğer
Sonraki haber
ABD Başkanı Doland Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Doland Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "Başkan Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor. O, İsrail'in benzeri görülmemiş büyük bir dostudur" açıklamasında bulundu. Netanyahu İran'daki nükleer tesislerin 'dünya barışını tehdit ettiğini' söyleyerek imha edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Mesajında İsrail'in İran'ı hedef alan "Yükselen Aslan Harekatı" ile "eşi benzeri görülmemiş başarılara" imza attığını savunan Netanyahu, "Operasyonun başından beri sizlere İran'ın nükleer tesislerinin bir şekilde imha edileceği sözünü vermiştim. Bu söz yerine getirildi" şeklinde konuştu.

Nükleer tesisler hedef alındı

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını doğrulayan Netanyahu, "Kısa bir süre önce, ABD ordusu Başkan Donald Trump ile tam bir uyum içinde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile arasındaki operasyonel koordinasyonla İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu 'dünya barışı tehdit ediliyor' diyerek ABD'nin nükleer tesis saldırısını savundu

"Bu saldırılarla ABD, İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'ın nükleer programına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara olağanüstü bir güçle ve kararlılıkla devam etti" diyen Netanyahu, "İran'ın nükleer programı hem varoluşsal olarak bize yönelik tehdit oluşturuyor, hem de dünya barışını tehlikeye atıyordu" iddiasında bulundu.

"Trump ve ben birbirimizi tebrik ettik"

Trump'ın ABD ordusunun İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının ardından kendisini aradığını kaydeden Netanyahu, "Çok sıcak ve duygusal bir konuşmaydı. Beni, ordumuzu ve halkımızı tebrik etti. Ben de onu, ABD pilotlarını ve ABD halkını tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor. O, İsrail'in benzeri görülmemiş büyük bir dostudur" diyen Netanyahu, "Kendi adıma, tüm İsrail vatandaşları ve tüm Yahudi halkı adına, kendisine kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



#ABD
#İran
#Tel Avin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler?