İsrail Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu: ABD'nin ardından bir kez daha bombalandı

İsrail ile İran arasındaki çatışma devam ederken, son olarak Fordo Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırı, bölgede gerginliği daha da arttırdı. İsrail Savunma Bakanı, “İran’ın saldırılarına karşı her kurşun için İran diktatörü cezalandırılacak” diyerek tehditlerini yineledi. Bu açıklamanın hemen ardından, İran medyasına göre İsrail, Fordo’nun bulunduğu Kum kentine de hava saldırıları düzenledi.