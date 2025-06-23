İsrail Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu: ABD'nin ardından bir kez daha bombalandı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik düzenlediği hava saldırısıyla bölgede gerilim yeniden yükselmişti. Bu hamlenin ardından ABD’nin kısa süre önce İran'daki üç ayrı nükleer tesisi hedef almasıyla kriz daha da derinleşmiş, dünya kamuoyu dikkatini Orta Doğu’ya çevirmişti. Son gelişmede ise İsrail, ABD’nin saldırılarını takip ederek bir kez daha Fordo Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. Art arda gelen saldırılar, bölgedeki tansiyonu zirveye çıkartmış durumda...
İsrail ile İran arasındaki çatışma devam ederken, son olarak Fordo Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırı, bölgede gerginliği daha da arttırdı. İsrail Savunma Bakanı, “İran’ın saldırılarına karşı her kurşun için İran diktatörü cezalandırılacak” diyerek tehditlerini yineledi. Bu açıklamanın hemen ardından, İran medyasına göre İsrail, Fordo’nun bulunduğu Kum kentine de hava saldırıları düzenledi.
TANSİYON ZİRVEYE ULAŞTI
İsrail medyası "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), şimdi Tahran’ın kalbinde İran rejimi ve hükümetin baskıcı kurumlarına karşı eşi benzeri görülmemiş bir güçle saldırıyor" şeklinde haber geçiyor. Daha önce İran'ın dini lideri Hamaney için 'varlığı sona ermemeli' diyen İsrail Savunma Bakanı Israel Kat ise, "İsrail'in iç kesimlerine atılan her kurşun için İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tam güçle devam edecek" tehdidinde bulundu.
AFP'nin son dakika haberine göre İsrail de İran'ın nükleer tesisi Fordo'yu vurdu.
Fordo nükleer tesisinin bulunduğu Kum kenti yetkilileri de Fordo'nun vurulduğunu doğruladı.