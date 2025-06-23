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İsrail Tahran'a yeni saldırı başlattı

İsrail Tahran'a yeni saldırı başlattı

12:1623/06/2025, Pazartesi
AA
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Tahran İsrail'in hedefinde.
Tahran İsrail'in hedefinde.

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyururken, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.


Saldırılarda, İran'a ait
"askeri noktaların hedef alındığı"
savunuldu.

Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırısında Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgeler hedef alındı.


Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.


Hedef alınan yerler arasında İran Kızılay binası yakınındaki bir bölge de yer alıyor.


İsrail ordusu, 18 Haziran'da yine İran Kızılay binası yakınındaki bir bölgeye saldırı düzenlemişti.


⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma


İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.


İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.


İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.


Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.






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