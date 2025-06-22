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İsrail ordusu, ABD saldırısının İran'a "büyük darbe" vurduğunu ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD saldırısının İran'a "büyük darbe" vurduğunu ileri sürdü

14:5022/06/2025, Pazar
AA
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a saldırı düzenlediği için övgüler dizdi
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a saldırı düzenlediği için övgüler dizdi

İsrail ordusu, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının, bu ülkeye "büyük bir darbe vuran önemli bir adım" olduğunu öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a başlatılan "Yükselen Aslan" ismini verdikleri saldırıların, ordunun bugüne kadar yaptığı en karmaşık ve "iddialı" saldırı olduğunu iddia etti. Defrin, "İran rejimi, 600 günden fazla süren savaşın sorumlusudur." diyerek yaklaşık 2 senelik süre zarfında İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'e düzenlediği saldırılar için Tahran yönetimini suçladı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıya işaret eden Defrin, bunun İran'a büyük bir darbe vuran "önemli bir adım" olduğunu ileri sürdü.

Defrin, İran'ın İsrail'i tehdit etme yeteneğinin parça parça ortadan kaldırıldığını ve hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını savundu. İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cesedini bulmasına da değinen Defrin, "7 Ekim'de esirleri alıkoyanlar arasında Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin de bulunduğunu" iddia ederek BM'yi suçladı.


İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a övgü


Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a saldırı düzenlediği için övgüler dizdi. Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, bu gece adını tarih kitaplarına altın harflerle yazdırdı." iddiasında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da öven Saar, "Tanrı Amerika'yı korusun! Tanrı Başkan Donald Trump'ı korusun!" ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.



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