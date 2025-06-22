ABD'nin İran'a saldırısı dünya basınında: "Trump başkanlığını riske atıyor"

ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurması, dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Amerikan basını "cesur karar" vurgusu yaparken, Avrupa ve Asya’dan gelen yorumlar Trump’ın politik rota değişikliğine dikkat çekti. Financial Times, saldırının Trump’ın başkanlığını riske attığını yazarken; El Pais ve Le Soir gibi yayınlar, küresel belirsizlik ve izolasyon çizgisinden kopuşa dikkat çekti.









CNN: ABD, İRAN'I VURDU, İRAN 'HASAR YOK' DEDİ





CNN International, "ABD, Pazar günü erken saatlerde İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere birçok önemli nükleer tesisi vurdu. Beyaz Saray’daki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump, bu tesislerin 'tamamen yok edildiğini' iddia etti ve İran barış yapmazsa ABD’nin başka hedefleri de vurabileceği uyarısında bulundu" ifadelerine yer verdi.

CNN ayrıca, İranlı yetkililerin Fordo nükleer tesisinin ciddi hasar görmediği açıklamasına yer vererek, açıklamanın Trump'ın sözleriyle "sert bir tezat oluşturduğunu" not etti.









NY TIMES: TRUMP 'CESUR BİR KARAR' DEDİ





The New York Times, "Trump, İran'ın nükleer tesislerini bombaladıktan sonra başarı iddia etti" derken "Trump, İran'ın en korunaklı nükleer tesisini hedef aldıktan sonra, 'eğer barış çabuk gelmezse' daha fazla saldırı olabileceği uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı, saldırıları 'cesur bir karar' olarak nitelendirdi" ifadelerine yer verdi.









FT: TRUMP BAŞKANLIĞINI RİSKE ATIYOR





Dünya ekonomisine yön veren The Financial Times, "Donald Trump, ABD İran’la sa





vaşa girerken başkanlığını riske atıyor" başlığı attı ve ekledi:





"ABD Başkanı, Amerika'yı yeni çatışmalardan uzak tutma sözü vermesinden sadece birkaç ay sonra, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına katıldı. Donald Trump, cumartesi gecesi İran’ı vurarak ve İsrail’in İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü savaşa katılarak Beyaz Saray’daki dört buçuk yıllık görev süresinin en büyük kumarını oynadı."





"Trump’ın temel bahsi şu: Ortadoğu'daki İran ve vekil güçleri o kadar zayıflatıldı ki, ABD Başkanı müdahalesini hem sınırlı hem de başarılı olarak gösterebilir. Aynı zamanda bu, sindirilmiş bir Tahran’ın hızla bir uzlaşma arayacağına ve misillemede bulunmayacağına dair bir inanç."





"Eğer Trump haklı çıkarsa, birçok ABD yönetimi boyunca süren dış politika hedefi olan 'İran nükleer tehdidini ortadan kaldırma' amacına görece düşük bir maliyetle ulaşmış olacak. Ancak bu hamle, Orta Doğu'daki gerilimi daha da artırma riski taşıyor, bu da hem ABD’nin hem de İsrail’in güvenliğini tehlikeye atabilir ve Amerika'yı yeni küresel çatışmalara sokmamaya yemin etmiş bir başkan için geri tepebilir."









BBC: TRUMP TABANINI RİSKE ATIYOR





İngiliz kamu yayın kuruluşu, haberi son dakika olarak "ABD, İran’daki Fordow ve diğer önemli nükleer tesisleri bombaladı" diye duyururken ekledi: "Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran'ın barış yapması gerektiğini, aksi takdirde gelecekteki saldırıların 'çok daha büyük' olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı saldırıları 'skandal' olarak nitelendirerek İran'ın 'egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu' belirtti."

BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurcher'in analizinde ise "Trump, 'Önce Amerika' tabanını riske atıyor" şeklinde bir analiz yaptı.









EL PAIS: KÜRESEL BELİRSİZLİK ARTIYOR





İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bombaladı" başlığı atarken "Washington, İran’ın nükleer tesislerine yönelik yıkıcı saldırısıyla küresel belirsizliği artırıyor" yorumunu yaptı.

LE SOIR: TRUMP İZOLASYONİST ÇİZGİYİ TERK ETTİ





Fransız Le Soir, "ABD, İran'daki nükleer tesisleri vurdu: Trump, izolasyonist çizgiyi terk etti" başlığı attı ve ekledi: "21 Haziran Cumartesi akşamı, Donald Trump İran’daki nükleer tesislere yönelik Amerikan saldırılarını duyurarak dış politikasında önemli bir rota değişikliğine gitti. Amerika, artık yeni bir çatışmanın eşiğinde."









ÇİN MEDYASI: ABD IRAK HATASINI TEKRAR EDİYOR





Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu, bunun halihazırda kırılgan durumdaki Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.





Tarihin, Orta Doğu'daki askeri müdahalelerin uzayan çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık gibi öngörülemeyen sonuçlara yol açtığını çok defa gösterdiğine işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi:





"ABD, 2003'te çarpıtılmış istihbarata dayanarak Irak'ı işgal etti. Sonuç ne oldu? Washington'ın müdahalesi felakete yol açtı, bölgeyi isyanlara ve mezhep çatışmasına sürükledi. İşgal sonrası Irak, 20 yıl sonra hala tutarlı bir yönetim yapısının olmaması, milis güçlerin yükselişi ve ABD'nin çözemediği diğer sorunlarla uğraşıyor. Şimdi, (Donald) Trump yönetimi aynı hataları, Irak'tan üç kat büyük İran'da tekrar mı edecek?"





Yazıda askeri cepheleşme yerine diyalog ve müzakereye hala fırsat olduğu, bunun Orta Doğu ve dünyada istikrar için tek umut olduğu vurgulandı.



