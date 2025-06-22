İsrail ateşle oynuyor: Nükleer ve askeri tesisler hedefte

İşgalci İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırılar, dokuzuncu gününde de devam etti. İsrail ordusu, gece boyu düzenlediği hava saldırılarında İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisini ikinci kez vurduğunu açıkladı. Buna karşılık İran Devrim Muhafızları (DMO) tarafından yapılan karşı saldırılarda ise ilk defa bir İHA, İsrail’in hava savunma sistemlerini aşarak isabet kaydetti.

İSFAHAN NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, cumartesi sabaha karşı yaklaşık 150 bomba taşıyan 50 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisin yanı sıra dört adet balistik füze bataryasının da vurulduğu belirtildi. İsrail'in ilk kez 13 Haziran'da vurduğu İsfahan'daki nükleer tesise yönelik saldırıda santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı ve "ciddi hasar" verildiği öne sürüldü. Gece boyu düzenlenen saldırılarda insansız hava araçlarını fırlatmak üzere konuşlandırılmış kamyonlar ile İran ordusuna ait radar ve hava savunma sistemlerinin de hedef alındığı ileri sürüldü. Saldırı sonrası Fars News haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, tesisten herhangi bir sızıntı olmadığını belirtti.

BENDER ABBAS'A SALDIRI

İsrail’in saldırıları gün boyu devam ederken İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın doğu ve güneydoğusundaki Ahvaz, Huzistan ve Kirmanşah’ta bazı askeri tesislerin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, ordunun bölgedeki askeri altyapıyı hedef aldığı kaydedildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre, dünkü saldırılarda 17 İranlının öldüğü bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, Luristan Devrim Muhafızı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Luristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi. İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayınladı. İşgal ordusu akşam saatlerinde ise 60 uçakla Bender Abbas Limanı ile İran'ın İHA depolarına saldırdığını açıkladı.

İSRAİLLİLER ENKAZ ALTINDA

İran ordusu ve DMO da karşı saldırılarını sürdürdü. Dün, Tel Aviv’i hedef alan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği ve düşen şarapnel parçalarının isabet ettiği bir evin çatısında yangın çıktığı bildirildi. İsrail itfaiyesi uzun süre yangını söndüremedi. İran tarafından sabah saatlerinde fırlatılan 10 İHA’nın İsrail’in kuzeyinde hava savunma sistemlerini atlattığının açıklanmasının ardından Hayfa yakınlarında 4 İHA’nın hedefe ulaştığı bildirildi. İsrail’deki arama kurtarma ekipleri, Hayfa yakınlarındaki Bisan kentinde İHA’larla vurulan bazı binaların yıkıldığını ve bina enkazları altında kalan İsrail vatandaşları için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

UZUN SOLUKLU SAVAŞA HAZIRIZ

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail vatandaşlarının İran'a karşı "uzun soluklu bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Savaş sona ermiş değil. Önemli sonuçlar elde etmiş olsak da, önümüzde hala zorlu günler var" ifadelerini kullandı. Zamir, İran'a yönelik 9 gündür sürdürdükleri saldırılarda olağanüstü sonuçlar elde ettiklerini öne sürdüğü açıklamasında, "Bir dizi olası gelişme için hazırlık yapıyoruz. Tarihimizin en karmaşık savaşına girişmiş bulunuyoruz" diye konuştu. CNN’e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de savaşın uzamasının İsrail’deki hava savunma sistemlerinin füze stoklarının zorlanmasına sebep olduğuna işaret etti. Yetkili, İran ordusu ve DMO’nun da bundan sonra sürü füze saldırıları yerine farklı özelliklere sahip füzeleri ateşlediğine değindiği açıklamasında, artık niceliğe değil niteliğe bakarak füze saldırılarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İsrail gücünü aşan savaşa girdi

ABD’de yayın yapan The Times gazetesine konuşan üst düzey Batılı yetkililer, İsrail’in İran’a saldırdıktan sonra gücünü aşan bir operasyona giriştiğini anladığını söyledi. İsraillilerin ABD’ye savaşa girmesi baskı kurduğuna dikkat çeken yetkili, “Tel Aviv, İran’ın nükleer tesislerini imha edebilmek için Washington’a ihtiyaç duyduğunu hissetmeye başladı” dedi. Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün yaptığı açıklamada, İsrail tarihinin en karmaşık savaşını verdiklerini ancak İran’ın sebep olduğu tehdidi ortadan kaldırana kadar bu savaşı sürdüreceklerini söyledi.











